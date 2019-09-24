ИК «Фридом Финанс»: S&P500 попробует подняться выше 3000 пунктов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Фондовые индексы США на протяжении сессии 23 сентября не уходили далеко от значений предыдущего дня и завершили торги практически без изменений. Давление на рынок оказали данные из еврозоны, которые усилили беспокойство по поводу замедления мировой экономики. Акции Apple выросли на 0,45%, после того как торговые регуляторы США одобрили 10 из 15 запросов о снижении пошлин на комплектующие для компьютеров Mac Pro, поставляемые из Китая. Лучше других выглядел сектор нециклических потребительских товаров, тогда как коммуникационный и медицинский сектора отстали.



Мировые фондовые площадки торгуются сегодня преимущественно в плюсе на фоне ожиданий запланированной на ближайшие недели встречи между высокопоставленными американскими и китайскими чиновниками по вопросам взаимной торговли. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил готовящийся 7 октября визит вице-премьера Лю Хэ в Вашингтон. К тому же американский чиновник отметил возобновление Китаем покупок сельскохозяйственных товаров в США, что инвесторы расценивают как прогресс в отношениях двух стран.



Азиатские индексы торгуются в легком плюсе, после того как глава Народного Банка Китая дал понять, что состояние экономики в стране благополучно, исключив ее активное стимулирование. Nikkei прибавляет 0,1%, CSI 300 и Hang Seng набирают больше 0,2%. Европейские площадки растут на 0,2%.



Слабый спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут. Доходность 10-летних казначейских обязательств США опустилась ниже 1,72%. Золото торгуется в нуле после двух дней роста. Нефть марки Brent снижается к $64 за баррель на фоне признаков восстановления производства углеводородного сырья в Саудовской Аравии. Аппетит к риску сегодня умеренный. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 попробует подняться выше 3000 пунктов.



Из важных макроэкономических новостей США сегодня стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей от Conference Board. Ожидается небольшое снижение индекса, но в целом показатели остаются на высоком уровне, что способствует покупательской активности. Потребление в Штатах имеет определяющее значение для экономики, так как остается практически единственным ее драйвером при спаде бизнес-активности из-за торговых войн. Сохранение индекса на высоком уровне может быть позитивно встречено рынком.



Интерес также представляет отчетность Nike, которая выйдет после закрытия основной сессии. Консенсус предполагает рост прибыли на 4,6%, а выручки — почти на 5%. Положительная динамика этих показателей может поддержать акции компании.



Техническая картина остается смешанной. Показатели момента RSI и MACD ухудшаются, но по-прежнему благоприятствуют подъему. В среднесрочной перспективе сохраняется вероятность развития позитивного тренда, но не исключена консолидация. В ближайшие дни S&P500 может закрепиться в диапазоне 2975-3025 пунктов.