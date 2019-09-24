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Курсы валют ЦБ РФ на 24 сентября: 63,7060 руб/доллар США и 70,0193 руб/евро

24 сентября 2019
ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7060 руб.
  • 1 евро - 70,0193 руб.
  • 10 китайских юаней - 89,6296 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2393 р. (0,37%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2566 р. (0,37%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1018 р. (0,11%).

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