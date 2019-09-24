Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 сентября: 3 123,9199 руб/1 г золота и 37,7900/1 г серебра ЦБ РФ с 24 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 123,9199 руб.

1 грамм серебра - 37,7900 руб.

1 грамм платины - 1 963,3700 руб.

1 грамм палладия - 3 408,6599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,3299 р. (1,18%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0900 р. (2,97%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,4900 р. (1,21%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,7301 р. (0,82%) .

dims

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/ СИА /

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