Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 сентября: 3 123,9199 руб/1 г золота и 37,7900/1 г серебра
24 сентября 2019
ЦБ РФ с 24 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 123,9199 руб.
- 1 грамм серебра - 37,7900 руб.
- 1 грамм платины - 1 963,3700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 408,6599 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,3299 р. (1,18%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,0900 р. (2,97%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,4900 р. (1,21%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,7301 р. (0,82%).
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