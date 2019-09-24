ИАЦ «Альпари»: Рубль решил укрепляться

Рубль во вторник днем выглядит неплохо, хотя внешний фон смешанный, и мало что действительно способствует стабильности российской валюты.

Из интересного в глобальном информационном пространстве стоит отметить ожидание выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН. Речь пойдет об Иране, а это способно заставить рынки капитала нервничать. Но подождем фактов.

Нефть снова в минусе, баррель Brent торгуется по $63,85 и отступает довольно ощутимо. Сегодня начинают публиковаться свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю, и не исключено, что параметры запасов черного золота увеличились - и на фоне остановки НПЗ на ремонт, и из-за погодного фактора. Если так, то «медведи» вышли сегодня на охоту не зря.

Доллар на мировой арене выглядит очень даже неплохо, и мог бы укрепиться в паре с рублем в область 64,15-64,20 руб. свободно. Но идут налоговые платежи, поэтому «россиянин» чувствует себя защищенным.

В общем, обычный день на валютном рынке, каких раньше было множество.

Американская валюта до конца дня проторгуется в пределах 63,65-64,05 руб., евро останется в границах 69,90-70,15 руб. Евровалюта сегодня впервые за десять недель провалилась под отметку 70,00 руб., но это как раз объяснимо - в еврозоне проблемы с экономикой, которые никто не прячет, и это заметно давит на позиции валюты.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»