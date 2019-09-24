ИАЦ «Альпари»: 162 человека владеют половиной богатств Казахстана

162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. Это следует из отчета KPMG Private equity market in Kazakhstan. Взрослое население в Казахстане составляет 12 085 857 человек. Годовой доход 96,6% взрослого населения не превышает 10 тысяч долларов. При этом :

· 2,7% (326 322 человека) зарабатывают в год от 10 до 100 тысяч долларов.

· 0,35% (42 301 человек) от 100 тысяч до миллиона долларов.

· 0,05% (5 838 человек) - от 1 до 50 миллионов долларов.

· 0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства. Из них 112 человек имеют в год от 50 до 80 миллионов долларов. 45 человек - от 80 до 800 миллионов долларов. Пять человек - от 2 до 3 миллиардов долларов.

Казахстан в 1992 году оказался в значительно худшем положении, чем Российская Федерация или Украина. Тотальный дефицит, гиперинфляция, безработица и т.д. Однако сейчас это одна из самых успешных экономик на пост советском пространстве. ВВП по ППС на душу населения вырос с 1993 года по настоящий момент в 4,5 раза. С 2012 года Казахстан входит в топ-50 мировых экономик, считающихся наиболее конкурентоспособными. Но главный успех независимого Казахстана это конечно нефтянка. Динамика добычи за годы независимости впечатляет. Если в 1992 году в год было добыто 25,8 миллионов тонн, то в 2018 году добыча нефти в Казахстане составила 87 млн.т. В основном рост отрасли происходит за счет открытия месторождения Кашаган, увеличения оценки запасов на Тенгизе, а также масштабной работы всей геологической отрасли Казахстана.

Высокое социальное неравенство – это видимо неизбежное зло при переходе от социализма к капитализму. Страны, которые говорят, что избежали этого, обычно лукавят – там основные национальные богатства просто напрямую принадлежат иностранцам. Иностранцам за деньги или своим бесплатно – очень сложный выбор при проведении приватизации. Если бы СССР остался и осуществил переход к рынку, ситуация с распределением активов вероятно была бы близка к текущей.

Самые успешные постсоветские республики – это Российская Федерация, Азербайджан и Казахстан. Да, и там есть нефть.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»