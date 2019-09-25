ПСБ: Не удержали

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник продажи на российском фондовом рынке вновь возобладали, на негативном внешнем фоне. При этом динамика западных фондовых площадок была нейтральная для нашего рынка. Так, в Европе основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли чуть менее 0,2%. Основным же негативным фактором для наших акций стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи отступил на 1,1%, уйдя в район 2756 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2 и ИнтерРАО, упавшие на 3,1% и 2,3% соответственно. Лучше рынка торговались Система и Полюс, прибавившие 1,6% и 0,6%. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии «медведям» удалось пробить поддержку, расположенную на уровне 2780 пунктов. Это говорит в пользу возможного продолжения коррекции. При этом ближайшими поддержками для рынка становятся отметки 2740, 2640 и 2590 пунктов. Отметим, что уход в диапазон 2640 – 2590 пунктов существенно ухудшит техническую картину и будет говорить о развороте на рынке – будет сформирована техническая модель «двойная вершина» с целью в районе 2400 пунктов. Пока же снижение укладывается в рамки коррекции и говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно.



На валютной секции Московской биржи рубль удержал позиции относительно основных мировых валют. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили менее 0,1%, торгуясь в районе 63,8 и 70,2 рубля соответственно. Отметим, что основным негативным фактором для российской валюты стало снижение цен на нефть. При этом ослабление спроса на национальную валюту со стороны экспортеров привело к снижению поддержки рубля и не позволило рублю удержать максимумы дня, установленные в первой половине торгов, когда американская валюта отступала ниже 63,7. Скорее всего в ближайшее время, на фоне ухода поддержки со стороны налоговых выплат, внимание игроков вновь полностью сосредоточится на внешних факторах – динамике валют развивающихся стран и цен на нефть. При этом для доллара основным сопротивлением выступает уровень 64 рубля. Пробой этой отметки может стимулировать закрытие коротких позиций в американской валюте, что поспособствует ее дальнейшему восстановлению.