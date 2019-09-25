Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Биржевые индексы заняты консолидацией

25 сентября 2019

Российский рынок акций во вторник вечером остался в минусе, хотя внутри дня еще пытался отыграть часть предыдущей коррекции. Индекс МосБиржи отошел в область 2767 пунктов, преодолев все намеченные накануне поддержки. Следующей областью поддержек становится 2750/2760 пунктов. Индекс РТС скорректировался к 1367 пунктам и может снизиться до 1350 пунктов.

Это пока не распродажи и не выход в кэш, это больше похоже на консолидацию в условиях отсутствия сколько-нибудь значимых ориентиров.

В лидерах спроса во вторник оказались акции «ВТБ», которые вышли за пределы бокового коридора 0,0418-0,0433 руб. Фундаментальных причин для оптимизма тут не появлялось, значит, сработал чей-то интерес. Объемы в бумаге средние, поэтому нельзя исключать, что в скором времени акции вернутся в «боковик».

Акции «Сургутнефтегаза» после трех дней консолидации вернулись к некоторому снижению, однако определенный интерес в бумагах все же присутствует, иначе техническая картина давно бы утянула акции в область 33,25 руб. Пока же есть шанс на возвращение в область 37,00 руб., если к инвесторам вернется хорошее настроение.

Доллар США сегодня чуть снижается и торгуется возле 63,76 руб., краткосрочно может балансировать в коридоре 63,65-64,15. Евро днем провалился под 70,00 руб., но довольно быстро восстановился и снова «ходит» вокруг 70,17 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

65 лет Иркутской энергосистеме
«Иркутск задыхался от мелких котельных». Что изменилось в городе после строительства Ново-Иркутской ТЭЦ
Около 1500 иркутян приняли участие в «Энергичном велодне» компании En+ Group
Концерт звезд шоу-бизнеса, 3D-mapping и велозаезд. Иркутскэнерго объявило программу праздничных мероприятий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги