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ИАЦ «Альпари»: Нефть и риски заставили тенге отступать

25 сентября 2019

Тенге днем в среду отступает в паре с долларом США, основные торги идут около 387,60 тенге/USD.

Цены на нефть сегодня утром снижаются, баррель Brent отступает к $62,56 после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API. Статистика показала рост индикаторов, в частности, на 1,38 млн баррелей для запасов черного золота. Скорее всего, это произошло на фоне технических остановок в работе некоторых НПЗ и влияния ураганов.

Но не только статистика сегодня давит на нефтяные котировки. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Дональд Трамп успел обвинить Китай в валютном манипулировании и осудить экономическую политику Пекина. Это вынудило инвесторов вспомнить о том, что торговые переговоры между США и Китаем так и не начались, хотя анонсировались в очередной раз, и новые вербальные атаки Трампа могут здорово осложнить работу дипломатов.

Этот момент давит не только на позиции нефти, но и на отношение инвесторов к риску — оно явно ухудшается. Тенге закономерно слабеет.

Доллар США краткосрочно проторгуется в пределах 386-388,50 тенге, евро — 426,50-428,50 тенге, рубль — 6,05-6,09 тенге. В паре рубль/тенге снова идет волна повышения из-за сильной позиции российской валюты: «россиянин» в моменте больше ориентируется на налоговый период и поддержку экспортеров, чем на внешние факторы. Но это временно. 

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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