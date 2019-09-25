ИАЦ «Альпари»: Курс доллара сохранит боковое движение около 64 руб.

Во вторник, 24 сентября, по итогам дня рубль закрылся снижением к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,23%, до 63,95 руб., евро/рубль – 0,45%, до 70,48 руб., фунт/рубль – на 0,74%, до 79,93 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. Рубль развернулся вниз и ослабился к своим конкурентам на американской сессии на фоне снижения нефтяных котировок, а также подорожания евро и британского фунта. Наибольшие потери он понес против британского фунта.

«Британец» получил поддержку от Верховного суда Великобритании, который объявил о том, что решение премьер-министра страны Джонсона приостановить сессию нижней палаты парламента на пять недель было незаконным. Лидеры оппозиции призвали Бориса Джонсона уйти в отставку.

Давление на цены на нефть продолжали оказывать сообщения о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти быстрее, чем ожидалось. Также давление на нефтяной рынок могли оказать новости по жесткой риторике президента США Дональда Трампа в отношении Китая в Генассамблее ООН. Он в очередной раз обвинил Китай в манипулировании валютной и краже интеллектуальной собственности в преддверии переговоров. Его заявления снизили оптимизм инвесторов в отношении скорейшего разрешения торгового спора двух стран.

В среду, 25 сентября, на торгах в Азии баррель Brent торгуется в плюсе на 0,49%. На американской сессии Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Согласно данным API, запасы сырой нефти увеличились на 1,38 млн. По Brent ожидается коррекционное движение в район $63,50. Если продавцы активизируются, то погонят курс к уровню $60,64.

На 10:40 мск рубль на 0,22% снижается к доллару и на 0,03% теряет позиции к евро на фоне ухода инвесторов в защитные долларовые активы, роста политических рисков в США и падающей нефти. Приостановка падения нефтяных котировок поддержит рубль на открытии. Пик налоговых выплат приходится на 25 сентября. Рубль останется без поддержки к концу недели. Ему поможет удержаться около 64 руб. слабость доллара. Давление на американскую валюту сейчас оказывают разговоры о возможности начала процедуры импичмента в отношении президента США Трампа. На данный момент он не воспринимается серьезно участниками рынка, но все же. Я по-прежнему придерживаюсь мнения о сохранении бокового движения в паре доллар/рубль около уровня 64 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»