ИАЦ «Альпари»: Негативная динамика на рынке нефти давит на рубль

Во вторник нефть заметно подешевела. Торги стартовали с отметки $63,4 за баррель марки Brent, и практически с самого утра цены отправились вниз. В течение дня они преодолели поддержку на уровне $62,3, и к вечеру опустились до $61,5. Причинами стали сообщения из Саудовской Аравии о восстановлении 75% добычи нефти, а также слабые данные о деловой активности в Японии и Европе. В самом конце дня снижение цен подстегнул отчет Американского нефтяного института, который показал рост запасов нефти за неделю на 1,4 млн баррелей после роста на 0,6 млн баррелей неделей ранее. Утром среды цена на черное золото колебалась вблизи уровня вчерашнего закрытия, вокруг $61,6 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,9-62,1 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития поддержки на $62,3 расширился до $58,4-68,7. Сегодня данные по изменению запасов нефти опубликует Управление энергетической информации США. Ожидается их снижение на 6,5 млн баррелей после роста на 1,1 млн баррелей неделей ранее.

Большинство основных западных фондовых индексов завершило вторник снижением. Благодаря этому, а также падающей нефти, снизились и российские акции. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,11%, долларовый индекс РТС снизился чуть меньше, на 1,07%. Среди лидеров снижения – «ФСК ЕЭС» (-2,66%) и «ФосАгро» (-2,46%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,53%. Утром среды индексы стран АТР дружно снижались на 0,3-1,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 972 п., на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских рынков и слабость нефтяных котировок задают неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2725-2780 пунктов, по индексу РТС — 1345-1370 пунктов.

Вслед за акциями и нефтью, во вторник снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,9850 руб. (+15 коп.), а европейская валюта выросла до 70,4825 руб. (+31,25 коп.). Негативная динамика на рынке нефти может продолжить давление на рубль, однако этому может противостоять начавшийся налоговый период. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3-64,6 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари»