«Открытие»: Старт торгов может быть негативным из-за новостей с переговоров США и Китая

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

- По итогам торгов 24 сентября индекс МосБиржи упал на 1,11% до 2754,53 п., а РТС опустился на 1,07% до 1358,80 п. В течение дня отечественный рынок прибывал в состоянии консолидации, слабо реагируя на внешние сигналы. Однако к закрытию поступили данные об ухудшении потребительского доверия в США, что оказало давление на нефть, а через неё уже и на российские акции. В первой половине дня одним из лучших был банковский сектор на новостях о рассмотрении вопроса допустимости отрицательных ставок по валютным депозитам. Однако к финишу торгов от этого роста ничего не осталось, поскольку бумаги Сбербанка упали на 0,96%, а «ВТБ» подорожал лишь на 0,01%. Весьма неплохо смотрелись бумаги «РусАгро» (+1,79%) на фоне решения совета директоров одобрить новую дивидендную политику. В будущем выплаты будут осуществляться ежеквартально из расчёта более 75% от свободного денежного потока при условии соотношения чистый долг/EBITDA ниже 1.X. Нижним порогом дивидендных выплат устанавливается 50% от скорректированной чистой прибыли, что ранее являлось верхней границей. Среди лидеров дня также оказались АФК «Система» (+1,12%), «Полюс» (+1,05%), Polymetal (+0,92%) и X5 Retail Group (+0,91%). Самыми слабыми были «ОГК-2» (-3,43%), «Россети» (-3,11%), «ФСК ЕЭС» (-2,66%) и «ФосАгро» (-2,46%).

Сам рубль провёл более удачный день, в моменте укрепляясь до 63,61 за доллар и 69,92 за евро. К вечеру ситуация немного ухудшилась на фоне падающей нефти, которая к ночи упала ниже $63 за баррель Brent. Рубль пока демонстрирует чудеса стабильности за счёт разницы в ставках, а также на локальном отрезке за счёт налогового периода и предстоящих размещений ОФЗ. К слову говоря, в среду 25 сентября Минфин проведёт аукционы без лимита, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Соответственно, у рубля ещё сохраняется шанс укрепиться даже при негативном внешнем фоне. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,23% до 63,985, а евро на 0,45% до 70,482.

Предвыборная президентская компания в США набирает обороты. Демократы инициировали процедуру импичмента президента Д. Трампа и обещают сразу несколько поводов для такого действия. Естественно, что республиканское большинство в Сенате говорит о том, что не допустит импичмента. Тем не менее для рынков это означает, что анонсированная программа налоговых послаблений 2.0 становится почти нереальной. Кроме того, обострение политической борьбы почти гарантирует взаимное торможение каких-либо бюджетных или экономических инициатив. Впрочем, день на Wall-Street не заладился с самого утра. Индекс потребительского доверия Conference Board снизился до 125,1 п. при ожиданиях 133,5 п. Сам Д. Трамп также испугал рынки с трибуны ООН обвинениями в адрес Китая по поводу валютных манипуляций и воровства интеллектуальной собственности. Плюс к этому индекс цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях США от S&P/Case-Shiller показал нулевое изменение в июле относительно июня, а в годовом выражении замедлил свой рост до 2,0% с 2,1% в июне. Это минимальные темпы роста цен с 2012 года. Есть также проблемы у отдельных бумаг. Акции Netflix Inc. (-4,26%) оказались жертвой ухудшения ожиданий аналитиков из-за появления конкурентов в сфере онлайн-трансляций в лице Apple Inc. (-0,48%) и Disney (-0,37%). Акции BlackBerry Ltd. обвалились на 22,64% на фоне существенно слабой отчётности за II финансовый квартал. По итогам дня DJIA снизился на 0,53% до 26807,77 п., а S&P 500 упал на 0,84% до 2966,60 п.

Очередное политическое обострение в США также оказало давление на азиатские индексы. Кроме того, заявление Д. Трампа о том, что он не примет «плохую» сделку намекают инвесторам о том, что переговоры Вашингтона и Пекина будут долгими и тяжёлыми. На более практичных уровнях США и Китай обмениваются взаимными комплементами в виде отмены пошлин на отдельные товары или даже целые группы товаров. Минфин США даже утверждает, что переговоры на более высоком уровне возобновятся уже через полторы недели. Из региональных новостей также можно отметить решение Резервного банка Новой Зеландии сохранить ставку на уровне 1%, хотя в пресс-релизе говорится об открытости регулятора к новым шагам по стимулированию экономики, если это потребуется. К 8:40 мск Nikkei 225 – 22020,37 п. (-0,36%), Hang Seng – 26021,87 п. (-0,99%), Shanghai Composite – 2969,26 п. (-0,54%).

Пессимизм в нефти сохраняется и связан он с быстрым восстановлением добычи в Саудовской Аравии, а также ухудшением перспектив мировой экономики. Негатива добавил отчёт API. Согласно информации отраслевого института, на неделе, завершившейся 20 сентября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,4 млн бар. Запасы бензина выросли на 1,9 млн бар., а дистиллятов на 2,2 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут снижения запасов нефти на 0,19 млн бар., а также роста запасов бензина на 0,3 млн бар. и снижения запасов дистиллятов на 0,6 млн бар. К 9:00 мск Brent – $62,61 (-0,78%), WTI – $56,94 (-0,61%), золото – $1536,3 (-0,25%), медь – $5743,06 (-0,06%), никель – $17085 (-0,55%).

Индекс доллара подрастал на 0,2% до 98,53 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам подросла почти до 1,66% после активного снижения накануне. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,1 (-0,19%), GBP/USD – $1,246 (-0,22%), USD/JPY – 107,34 (+0,23%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 9:45 мск – индекс доверия потребителей во Франции;

- в 15:00 мск выступает президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс;

- в 17:00 мск выступает представитель ФРС Л. Брейнард и президент ФРБ Канзаса Э. Джордж;

- в 17:00 мск – продажи нового жилья в США;

- в 17:30 мск – отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Обострение политической борьбы в Вашингтоне не обещает рынкам ничего хорошего. Более того, это обострение может осложнить переговоры США и Китая по торговым вопросам, а также стать источником неприятностей на международной арене, так как использование внешнего врага является одной из излюбленных тактик в американских политических кругах. В любом случае, перспективы налоговых послаблений в США версии 2.0 становятся всё более туманными, а предстоящий предвыборный год всё более непредсказуемым. Соответственно, у рынков вновь появляется повод для активной коррекции. Отечественные индексы начнут день в минусе. Рубль может попытаться удержаться от ослабления за счёт пика налоговых платежей и размещения ОФЗ.