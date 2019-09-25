ПСБ: Политические проблемы понизили аппетит к риску

Настроения на глобальных рынках ухудшились после возобновления политических проблем в США. Спикер Палаты Представителей Н.Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента, поводом для которой стал разговор американского Президента с Президентом Укрианы В.Зеленским в июле этого года, в рамках которого, как сообщает The Wall Street Journal, Д.Трамп призывал украинского коллегу оказать содействие адвокату Р.Джулиани, который пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Х.Байдена – сына Дж.Байдена, являющегося фаворитом предвыборной гонки от демократической партии. Ожидается, что сегодня будет опубликована сама расшифровка полной беседы (Д.Трамп дал на это согласие).

При этом на данный момент шансы на импичмент выглядят весьма призрачными. Для реализации процедуры необходимо сначала добиться простого большинства в Палате Представителей (из 435 мест 235 принадлежат демократам и, как отмечает Washington Post, более 150 из них поддерживают импичмент), а после этого квалифицированного большинства (2/3 голосов) в Сенате, который на данный момент контролируется республиканцами. Тем не менее, рост политических проблем способствует локальной коррекции в рисковых активах.

Из других тем на рынках выделим развитие темы торговых отношений США и Китая. Китайские власти разрешили компаниям покупать до 3 млн тонн соевых бобов, не подвергаясь ответным тарифам, и, по сообщению Bloomberg, готовятся закупить до 100 тыс. тонн свинины. Переговоры на высоком уровне между странами должны состояться на неделе, начинающейся с 7 октября, поэтому в ближайшее время данная тема может ненадолго отойти на второй план.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги коррекцией на 1,1% по индексу Мосбиржи. От локальных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, индекс Мосбиржи опустился уже на 3,3%. Определенная коррекция на российском рынке состоялась, и на данный момент ожидаем консолидации индекса вблизи текущих уровней. Сильных внутренних драйверов для рынка пока не видим – только в следующем месяце компании начнут представлять корпоративные отчеты за 3 кв.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"