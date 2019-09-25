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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 сентября: 3 113,7700 руб/1 г золота и 38,0100/1 г серебра

25 сентября 2019
ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 113,7700 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,0100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 960,1200 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 391,8101 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,1499 р. (0,32%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,58%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2500 р. (0,17%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,8499 р. (0,49%).

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