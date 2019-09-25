Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 сентября: 3 113,7700 руб/1 г золота и 38,0100/1 г серебра ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 113,7700 руб.

1 грамм серебра - 38,0100 руб.

1 грамм платины - 1 960,1200 руб.

1 грамм палладия - 3 391,8101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,1499 р. (0,32%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,58%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2500 р. (0,17%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,8499 р. (0,49%) .

dims

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/ СИА /

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