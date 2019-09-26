ПСБ: «Быкам» необходимо пробивать уровень 2780 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок попытался продолжить негативную динамику, однако улучшение вечером внешнего фона привело к возвращению индекса МосБиржи к уровням закрытия предыдущего дня. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent хоть и снижался, но смог удержать позиции выше 62 долларов за баррель. Что же касается западных фондовых площадок, то там наблюдалась разнонаправленная динамика. И если в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, то в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,2%. На таком фоне к 18.10 индекс МосБиржи потерял символические 0,04%, удержав позиции в районе 2753 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2 и Сургутнефтегаза, упавшие на 3,4% и 1,6% соответственно. Лучше рынка торговались ТМК и ФСК ЕЭС, прибавившие 1,5% и 0,9%. Попытка «медведей» продолжить негативную динамику и попытаться пробить следующую поддержку, расположенную на уровне 2730 пунктов, не удалась. Они не смогли даже протестировать этот уровень. Улучшение внешнего фона вечером поспособствовало активизации покупок, что позволило рынку полностью отыграть потери первой половины торгов и вернуться к уровням закрытия вторника. В текущей ситуации «быкам», для активизации покупок, необходимо пробивать сопротивление, расположенное на уровне 2780 пунктов, что откроет им дорогу к историческим максимумам.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,4%, поднявшись в район 64,2 рубля, евро, напротив, снизился на 0,2%, торгуясь чуть ниже 70,4 рубля. Отметим, что долларовым «быкам» в рамках сегодняшней сессии удалось вывести американскую валюту выше сопротивления, расположенного на уровне 64 рубля. Это может стимулировать фиксацию прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе, что поспособствует его дальнейшему восстановлению. При этом в ближайшее время уйдет поддержка, оказываемая рублю со стороны налогового периода, в результате чего игроки полностью сфокусируются на внешних факторах для российской валюты.