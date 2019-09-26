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ИАЦ «Альпари»: Внешний фон заставил инвесторов уйти от рисков

26 сентября 2019

Российский фондовый рынок в среду продолжает снижение. Внешний фон сегодня не самый благоприятный, и это не способствует биржевому оптимизму. Индекс МосБиржи отступает к 2750 пунктам, может просесть дополнительно вплоть до 2735 пунктов. Индекс РТС просел к 1344 пунктам на фоне валютной качки, следующая «медвежья» цель — 1335 пунктов.

Рубль все-таки не устоял под напором внешнего фона, который к среде оставляет желать лучшего. Нефть в минусе, интерес к риску сократился, а поддержка со стороны налогового периода штука такая — в моменте есть, но фундаментально нет.

Баррель Brent к вечеру торгуется по $61,62 и падает на 2,4% после активизации рыночных опасений по поводу осложнения отношений между США и Китаем. Дональд Трамп накануне не удержался и отпустил пару «шпилек» в адрес Пекина, который, согласно американской точке зрения, манипулирует валютными курсами и ведет неприемлемую экономическую политику.

Это мало удивило сам Китай, но инвесторы все же умерили интерес к риску и к нефти: если на этом фоне торговые переговоры между сторонами снова остановятся, потребность в энергоносителях в Поднебесной продолжит сокращаться. Это и исключает в моменте положительный эффект для рубля от проходящего налогового периода и возвращает его к более приемлемым и здоровым отметкам.

Доллар США сейчас находится около 64,46 руб., завтра он может торговаться в пределах 64,10-64,85 руб. Пара евро/рубль способна подняться выше 70,70 руб. сегодня и завтра, но общей слабости в инструменте это никак не отменяет.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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