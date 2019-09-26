ИАЦ «Альпари»: BTCUSD: продавцы добрались до руля

Во вторник, 24 сентября, торги по биткоину завершились сильным падением на 11,9%. Продавцы пробили сначала поддержку $9443, а затем и $9000. Видимо, под тремя минимумами $9080, $9100 и $9321 (Bitmex – XBT/USD) собралось очень много стопов по длинным позициям, что падение от точки пробоя составило больше 15%. Диапазон дневной свечи составил $1767. Доминация биткоина выросла на 1,39%, до 71,42, так как альткоины просели сильнее к тизеру и доллару США. Можно назвать вчерашний день – «черный вторник».

Рис. 1 Дневной график, XBTUSD

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Выход из консолидации и амплитуда нисходящего движения примерно совпали с обвалом в 2018 году. От агрессивной продажи криптовалюты рынок похудел на $30 млрд, до $218 млрд. Не успел наступить альтсезон, как наступила критпозима.

Обвал рынка связывают с полным разочарованием объемов торгов на торговой платформе Bakkt. Я в шоке. Вообще не знаю, кто ожидал объемов торговли фьючерсами с поставкой BTC. Кому они интересны? Фьючерсы являются спекулятивным активом. В 95% случаях никто по нему не требует исполнения обязательств. Вы просто почитайте условия исполнения обязательств по фьючерсу, и сразу поймете, что для BAkkt это маркетинговый ход. Сейчас все кому не лень открывают биржи по торговле фьючерсами на криптовалюту. Кто ими торговать то будет? Ликвидности нет.

Пара XBT/USD торгуется по 8383. Падение остановилось около нижней линии канала (по ценам закрытия), а также 200% по расширенной сетке Фибоначчи.

Рис 2. месячный ТФ

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На месячном ТФ четко видно, что сейчас цена находится на 50% от роста с $3121 до $13920. До конца месяца осталось пять торговых дней. Если месячная свеча закроется в районе $9500-9600, то она станет нейтральной и отменит все хвостатые свечи за июль, август.

Рис. 3. композит сценарий из 2012,2013 и 2016 годов, котировки BTCUSD c yahoo finance

Выше на графике линией изображен сценарий, который состоит из паттерны с окном 360 дней за 2012, 2013 и 2016 года. Они с текущей ситуацией имеют высокую корреляцию больше 0,89. По нему допускалось снижение по цене и времени 24 сентября, но я до последнего верил в то, что уровень 9 тыс. устоит. Отскоки были хорошие, но настораживало перекрытие часовых и дневных пинбаров. Продавцы бомбили рыночными ордерами крупнокалиберными сделками объемом от $5 до $10 млн. Именно это меня настораживало.

По паттернам с сегодняшнего дня ожидается рост. По крайней мере, коррекция. Паттерны – это не Грааль. Композит из них является индикатором, который указывает на возможное поведение спекулянтов и инвесторов, опираясь на предыдущий опыт. Поэтому для начала хочется посмотреть, как закроется неделя и месяц.

50%-й уровень вчерашней дневной свечи – $8882 (уровень баланса между покупателями и продавцами). Хорошим знаком для покупателей будет закрепление цены за $9100, а также агрегированные сделки по рынку от $5 млн. Объемы на покупку должны стать больше, чем на продажу.

Продавцы нацелились в $7400- $7500. По каналу «А-А» (рис. 2) цель находится в районе $5000.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»