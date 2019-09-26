ИАЦ «Альпари»: Рынок сжиженного природного газа в Европе: станут ли Россия и США конкурентами?

Ежегодно Европа потребляет 550-570 млрд кубометров природного газа. В 2018 году доля «Газпрома» достигла 37%. Доля СПГ в 2018 году составляла 8%, это газ преимущественно из Катара, а также из России («НОВАТЭК»), Нигерии, Алжира, Египта и Ирана. Загрузка терминалов по приему СПГ увеличилась с 29% до 31%, в основном благодаря увеличению импорта из России, так как Катар сокращает поставки. Спрос на сжиженный газ, как видим, в Европе достаточно высок.

В 2018 году всего в Европу было поставлено 72 млрд кубометров газа в форме СПГ, из них 23 млрд пришлось на Катар, по 13 млрд на Алжир и Нигерию, 6,7 млрд – на Россию (Ямал СПГ, «НОВАТЭК»). США поставили в Европу 3,7 млрд кубометров, почти столько же (по 3,6 млрд) поставили Норвегия и Тринидад и Тобаго. США в 2018 году стали пятым по объемам поставщиком СПГ в Европу. Даже Еврокомиссия оценила, что импорт газа в Европу из США с даты совместного заявления ЕС и США о расширении «стратегической торговли», то есть, с 25 июля 2018 г. выросли на 181%. Хотя рост впечатляющий, но США пока далеко не лидер на рынке СПГ. Кроме того, значительно увеличились поставки из Египта, Экваториальной Гвинеи, Перу и России.

В феврале 2019 г. Россия поставила в Европу 1,41 млн т СПГ, согласно данным Refinitiv Eikon. Это был крупнейший объем поставок с российского терминала «Ямал СПГ», построенного НОВАТЭКом в прошлом году. А Катар, ранее крупнейший поставщик СПГ в Европу, оказался в феврале только на втором месте после России с объемом поставок в 1,33 млн т сжиженного газа. При этом США среди крупнейших поставщиков СПГ на европейский рынок занимают только пятое место – на третьем и четвертом находятся Алжир и Нигерия.

По оценкам «НОВАТЭКа», рыночная цена поставляемого компанией в Европу одного миллиона тепловых единиц топлива (mmBtu) составляет $3,15 за mmBtu, а США аналогичный объем продают европейцам за $7-8, то есть в 2–2,5 раза дороже, чем у российского поставщика. Однако российский СПГ пока не конкурент трубопроводному газу, несмотря на то, что у «Газпрома» в период повышенного спроса газ может стоить в пересчете на тепловые единицы топлива стоить около $6 за mmBtu. Но в любом случае «НОВАТЭК» или другие поставщики СПГ пока не могут поставлять в Европу те объемы, которые уже сегодня способен поставлять Газпром через свои трубопроводы. По оценкам «Газпрома», когда «Северный поток-2» будет построен, то совокупный объем поставок российского трубопроводного газа в Европу составит 235 млрд кубометров в год, а проектная мощность завода «Ямал СПГ» составляет всего 23 млрд кубометров. Тем не менее, в российском министерстве энергетики возлагают большие надежды на СПГ, ожидая, что к 2025 году на поставки российского СПГ будет приходиться около 15% всего мирового рынка СПГ. Более того, министр энергетики РФ Александр Новак заявил в интервью, что к 2035 году Россия планирует увеличить в 5 раз производство сжиженного природного газа: с 28 млн т в 2018 году до 120-140 млн т в 2035 году.

Между тем, производители американского сланцевого газа выражают обеспокоенность невысоким спросом и переизбытком предложения на рынке СПГ. В частности, глава небольшой компании, добывающей сланцевый газ Cabot Oil & Gas Дэн Дингс заявил, что нет оснований для погони за двузначными темпами роста добычи газа, когда рост предложения превышает рост спроса. А руководство другой сланцевой компании, EQT, признало, что подавляющее большинство её буровых установок имеет низкую рентабельность при текущем уровне цен на углеводороды. А ещё раньше вице-президент американского производителя сланцевого газа Cheniere Energy Эндрю Уолкер на Европейской газовой конференции в январе заявил, что американский СПГ – не конкурент российскому трубопроводному газу, и что Европе нет необходимости выбирать один из этих двух источников поставок, а вместо этого «разумнее иметь оба». По оценкам Cheniere Energy, к 2035 году доля российского газа на европейском рынке вырастет с текущих 35% до 41%, что бьётся с оценками российского Министерства энергетики. Но власти США заявляли, что к 2035 году США планируют занять примерно половину всех поставок СПГ в Европу, хотя, видимо, это очень амбициозные планы, и даже при их достижении американский СПГ все равно российскому газу не конкурент.

Европейская цена на СПГ образует нижнюю границу для цены СПГ в АТР. Азия почти полностью зависит от импорта, а потому значительное перенаправление потоков СПГ в Европу неизбежно вызовет дефицит и рост цены в АТР. Азиатский рынок сохраняет стойкую нефтезависимость: 80% газа поступает по долгосрочным контрактам с нефтяной индексацией, а потому спот совершает колебания вокруг этой цены. Если цены на нефть будут расти, то подорожание нефти неизбежно повлечет за собой рост цен и долгосрочных контрактов на природный газ, а затем и цен на спотовый СПГ. С другой стороны, падение цен на нефть губительно для сланцевиков.

Американские производители сланцевого газа уже обсуждают вопрос о сокращении добычи газа, чтобы не допустить обвала цен. Так что США, вероятно, уже через несколько лет придётся умерить свои аппетиты в плане выхода со своим дорогостоящим СПГ на европейский рынок.

Наталья Мильчакова, заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари»)