ИК «Фридом Финанс»: Угроза импичмента Трампа провоцирует распродажи

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 24 сентября упали, несмотря на бодрое начало дня, поскольку инвесторы отказались от рискованных операций на фоне вышедших данных, зафиксировавших снижение доверия потребителей, жесткой речи Трампа на Генассамблее ООН и призывов членов Демократической партии к импичменту президента. Наиболее заметное, на 1,5%, снижение показал NASDAQ, S&P500 опустился на 0,84%, до 2967 пунктов. В лидерах падения оказались энергетический и коммуникационный сектора.

Риски импичмента президента США негативно отражаются на динамике мировых фондовых площадок. Поводом к началу процедуры для спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси стали обвинения в использовании поста президента США для получения компромата на его главного противника на грядущих выборах Джозефа Байдена из-за неосторожного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. И, хотя шансы на смещение президента у демократов невысоки, так как Сенат контролируется республиканцами, начало формальной процедуры импичмента повышает риски политической неопределенности для инвесторов. Драма в Вашингтоне затмевает позитивные новости об активизации покупок Китаем американской свинины.

Азиатские индексы на этом фоне торгуются в красной зоне. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng падают почти на 1%. Японский Nikkei снижается на 0,4%, получив поддержку от мягких заявлений главы местного нацбанка, которые усиливают шансы на снижение ставки в октябре. Европейские фондовые площадки теряют больше 1%.

Слабый спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут. Доходность 10-летних казначейских обязательств США опустилась ниже 1,65%. Золото торгуется в нуле после трех дней роста. Нефть марки Brent обвалилась ниже $63 за баррель после выхода данных о повышении запасов углеводородного сырья в США. Таким образом, аппетит к риску сегодня слабый. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 может снизиться к 2950 пунктам.

Из важных макроэкономических новостей в США сегодня стоит обратить внимание на данные по рынку жилья в США. Продажи новых домов в августе обещают рост благодаря снижению процентных ставок в экономике. Активизация рынка недвижимости может положительно сказаться на акциях некоторых REIT, в том числе ESS.

Техническая картина остается смешанной. Дальнейшее ухудшение показателей момента RSI и MACD может лишить рынок поддержки. К тому же гэп от 5 сентября создает риск коррекции индекса широкого рынка до 2935 пунктов. Таким образом, для сохранения позитивного настроя S&P500 необходимо удержаться у поддержки 2950 пунктов, где располагается 50-дневная средняя.