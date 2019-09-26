Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD продолжает консолидироваться

26 сентября 2019

Во вторник, 24 сентября, торги по евро завершились ростом. В топе был британский фунт, который укрепился после решения Верховного суда Великобритании, что решение премьер-министра страны Джонсона приостановить сессию нижней палаты парламента на пять недель было незаконным. Лидеры оппозиции призвали Бориса Джонсона уйти в отставку.

Незначительное давление на доллар оказали разговоры о возможности начала процедуры импичмента в отношении президента США Трампа. На фоне ослабления доллара и укрепления фунта пара евро/доллар восстановилась до 1,1024.

Текущий курс евро составляет 1,0995. На торгах в Азии покупатели растеряли вчерашние очки. Для продолжения роста это было недопустимо. Цена вышла вниз из восходящего канала от 1,0966. Ожидаю падения из зоны отката 1,1013-1,1016. Важных событий на сегодня не запланировано.

В центре внимания участников рынка находятся парламентские разборки в Великобритании, а также новости по переговорам между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп вчера опять обвинил Китай в манипулировании курсом своей валюты. Его заявления снизили оптимизм инвесторов в отношении скорейшего разрешения торгового спора двух стран. Соответственно золото с йеной подорожали. Без новых драйверов падение ниже 1,0966 на данный момент не рассматриваю.

В 11:00 мск Швейцария опубликовала индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за сентябрь.

В 11:30 мск Британия опубликовала данные об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за август, в 13:00 – индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь.

В 16:00 мск выйдет ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ.

В 17:00 мск США сообщат об изменении объема продаж новостроек за август, а в 17:30 мск – об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 

 


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