ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2730-2770 пунктов

Российские фишки открылись утром в среду в «красной» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС снижаются. За счет ослабления рубля в большей степени проседает индекс РТС. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2730-2770 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $62,16 за баррель, понижаясь на 1,49%. Рубль в легком минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,1-64,4, евро/рубль – 70,6-70,9. Евро/доллар – 1,1.

Слова Трампа с трибуны ООН подогрели опасения рынка о том, что торговая война между США и Китаем скоро не закончится. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила о начале официальных слушаний по импичменту президента Трампа. Формально процедура будет запущена в случае, если за импичмент проголосует абсолютное большинство членов нижней палаты Конгресса. Если это произойдет (шансы велики — большинство там принадлежит демократам), это станет четвертой инициацией процедуры импичмента президента США за всю их историю.

Суммарно Россия в краткосрочном периоде имеет возможность нарастить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, все зависит от компаний, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В целом Минэнерго прогнозирует добычу нефти в РФ в 2019 году на уровне 554-556 млн тонн. По его словам, Россия не получала обращений об изменении параметров сделки «ОПЕК+» или наращиванию добычи нефти в связи с ситуацией с перебоями нефтепроизводства в Саудовской Аравии. Проблема, вероятно, временно ушла, до конца месяца саудиты должны восстановить добычу. Однако риски Ближнего Востока остаются, прежде всего, риск сбоя поставок.

Банк России изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки. С данной просьбой к регулятору обратились сами банки. Но пока закон запрещает банкам принимать средства под отрицательный процент. Отрицательные ставки касаются только евро, депозит фактически превращается в банковскую ячейку. Однако есть точка зрения, что в будущем отрицательные ставки возможны и по доллару.

У россиян данная история вряд ли найдет понимание. Лица с заниженной планкой финансовой грамотности даже скажут, что банкиры решили нажиться на рядовых вкладчиках. Так что смело можно утверждать, что россияне начнут переводить свои валютные депозиты в рублевые или вообще инвестировать в акции. Сбудется мечта Банка России и Министерства Финансов о приоритете российской национальной валюты.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»