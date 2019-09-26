ИАЦ «Альпари»: Рубль озадачен вопросами инфляции

В среду, 25 сентября, попытка рубля взять реванш сразу на двух фронтах – у доллара и у евро – закончилась неоднозначно. Сражение рубля против евро завершилось убедительной победой «россиянина», а вот в битве с «американцем» российская нацвалюта потерпела поражение. В итоге при закрытии торгов обменный курс американского доллара расчётами «завтра» продолжил рост и повысился на 17 коп. (+0,25%), до 64,15 руб. Курс евро упал на 26 коп. (-0,37%), до 70,22 руб.

Валютный рынок в среду был озадачен сделанным на совещании с правительством заявлением президента Владимира Путина о том, что Центробанк «немножко подкрутил макроэкономические показатели». Речь шла о том, что инфляция потребительских цен могла бы быть и выше. Напомним, что в августе годовая инфляция в России показала самое существенное замедление с начала года и составила 4,3%. Однако в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб. из госбюджета на осуществление национальных проектов на показатель инфляции повлиял Банк России. Президент не уточнил, что конкретно для этого мог сделать финансовый регулятор.

Рубль не понял, в какую сторону двигаться на этом заявлении: то ли укрепляться на фоне того, что обещанные 700 млрд руб. в экономику рано или поздно придут, а августовская пищевая дефляция в России имеет место уже несколько лет подряд без всяких «подкруток»; то ли падать на фоне того, что президент, мягко говоря, засомневался в объективности официальной статистики. По-видимому, на всякий случай «россиянин» двигался в среду сразу в двух противоположных направлениях.

Ситуация на нефтяном рынке способствовала, скорее, ослаблению рубля, чем укреплению. В среду цена нефти сорта Brent на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США на 2,41 млн баррелей подешевела на 0,24%, до $61,41 за баррель. Сегодня вялое снижение цены на нефть продолжается, баррель Brent теряет на данный момент 0,15%.

Сегодня на открытии валютных торгов разнонаправленная динамика рубля может сохраниться. Мы немного повысили прогноз по курсу доллара до 64-65 руб., а по курсу евро снова сохранили прогноз в 70-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»