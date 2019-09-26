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Курсы валют ЦБ РФ на 26 сентября: 64,2888 руб/доллар США и 70,3834 руб/евро

26 сентября 2019
ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,2888 руб.
  • 1 евро - 70,3834 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,1413 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1015 р. (0,16%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2034 р. (0,29%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0425 р. (0,05%).

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