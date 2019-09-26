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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 сентября: 3 159,1699 руб/1 г золота и 38,3200/1 г серебра

26 сентября 2019
ЦБ РФ с 26 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 159,1699 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,3200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 968,7400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 450,4500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,4000 р. (1,46%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,82%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,6200 р. (0,44%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,6399 р. (1,73%).

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