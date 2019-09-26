Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 сентября: 3 159,1699 руб/1 г золота и 38,3200/1 г серебра ЦБ РФ с 26 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 159,1699 руб.

1 грамм серебра - 38,3200 руб.

1 грамм платины - 1 968,7400 руб.

1 грамм палладия - 3 450,4500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,4000 р. (1,46%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,82%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,6200 р. (0,44%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,6399 р. (1,73%) .

dims

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/ СИА /

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