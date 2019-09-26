ИАЦ «Альпари»: «Евробыки» пытаются развить коррекционное движение

В ходе европейских торгов большинство валют торгуются в плюсе. В минусе остались швейцарский франк и евро. Индекс доллара находится вблизи 100 пунктов. С середины августа 2018 года (406 дней) индекс повышается в виде сложной волновой структуры. Тут любой негативный информационный повод против доллара США, и индекс DXY полетит к уровню 96,55.

И точно так же, если евро/доллар обрушится, индекс доллара выстрели вверх до 102 пунктов. В индексе доллара удельный вес пары евро/доллар составляет 57,6%, у йены вес – 13,8%, фунта – 11,9%. Вот эта тройка формирует значение индекса DXY.

Единая валюта с долларом торгуется вблизи своих годовых минимумов. На момент написания обзора евро/доллар стоит 1,0947. Цена отбилась от 1,0923. На часовом периоде евро остается в «медвежьем» тренде и останется в нем до 1,10. Рост выше 1,10 привлечет на рынок новых покупателей, но немного. Все в ожидании переговоров между США и Китаем, а также новой статистки из США и Китая.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»