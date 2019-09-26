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Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд рублей

26 сентября 2019

Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (SPV-компания, входящая в Группу X5 Retail Group) серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей с офертой через 2,5 года. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45-7,55% годовых. Активный интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Спрос на уровне первоначального диапазона превышал предложение в 2 раза и достигал 20 млрд рублей.

Книга заявок закрыта на минимальном уровне в 7,4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,54 %. По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

«Устойчиво высокий интерес инвесторов к облигациям ООО „ИКС 5 ФИНАНС“ говорит об очень высоком кредитном качестве заемщика, что подтверждается рейтингами ведущих рейтинговых агентств. Эти факторы в сочетании с благоприятной рыночной конъюнктурой позволили нам закрыть книгу с рекордно низким уровнем купона на российском долговом рынке с начала года», — отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

«X5 продолжает демонстрировать отличные результаты в части управления долговым портфелем. На дату закрытия книги нам удалось достичь минимальной ставки купона среди всех размещений на локальном рынке с начала 2019 года. Выражаем свою признательность за достигнутый успех организаторам и инвесторам в облигации ООО «ИКС 5 ФИНАНС», — прокомментировала главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич.

Организаторами сделки также выступили «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК «Регион» и Совкомбанк.


/ СИА /
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