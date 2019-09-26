ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - на горизонте маячит уровень 1,0893

В среду, 25 сентября, торги по евро закрылись снижением. Евро подешевел к доллару до 1,0938. Индекс доллара вырос на фоне повышения доходности 10-летних облигаций в США. Основные фондовые индексы в США также выросли. Участники рынка смотрят в сторону доллара, так как в Британии неопределенная ситуация с Брекзитом и Джонсоном, а ЕЦБ смягчил денежно-кредитную политику. Трамп заявил, что договор с Китаем может быть заключен раньше, чем ожидалось.

Ожидания по вчерашнему дню со снижением курса евро оправдались. После вчерашнего падения ожидаю консолидацию с последующим падением. Держите на мушке 1,0893.

Новостей сегодня мало. ВВП за второй квартал в США игнорирую. Выйдет его третья оценка, которая не оказывает влияния на валютный рынок, так как завершается третий квартал. Драйверами для валютных пар по-прежнему выступают твиты Дональда Трампа по Китаю, а также новости из Британии по Брекзиту.

В 09:00 мск Германия выпустил индекс уверенности потребителей от GfK за октябрь.

В 11:00 мск еврозона заявил об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за август.

В 15:30 мск США сообщат об изменении ВВП за второй квартал и выпустят ценовой индекс ВВП за второй квартал.

В 17:00 мск США заявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за август.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»