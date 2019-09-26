ИК «Фридом Финанс»: Акции растут после снижения рисков импичмента Трампа

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские фондовые индексы в среду значительно выросли. Ралли акций в сфере коммуникационных услуг и информационных технологий смогло восстановить рынок вечером, несмотря на инициацию процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. Президент заявил, что торговая сделка между США и Китаем может состояться раньше, чем ожидалось. Среди опередивших широкий рынок — сектора циклических потребительских товаров и промышленности.

Последние действия президента США в отношении Китая и реакция на процедуру импичмента позитивно отражаются на динамике мировых фондовых площадок сегодня. Заявление Трампа о том, что торговая сделка с Китаем приближается и публикации стенограммы переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые снизили вероятность импичмента, позитивно влияют на настроения инвесторов. Тем не менее, трейдеры получат большей ясности в торговых вопросах лишь после встречи чиновников в начале октября, а политическая драма в Вашингтоне еще не закончена. Так что, хотя позитив сейчас перевешивает, риски негативных сюрпризов сохраняются и мешают уверенному подъему мировых индексов.

Азиатские индексы на этом фоне торгуются преимущественно в слабом плюсе. Гонконгский индекс Hang Seng и японский индекс Nikkei прибавляют менее 0,4%, в то время как шанхайский индекс CSI 300 теряет 0,8%. Европейские площадки растут больше чем на 0,5%.

Спрос на безопасные активы восстанавливается после вчерашней резкой распродажи. Облигации растут. Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется ниже 1,72%. Золото торгуется в плюсе после вчерашней коррекции почти на 2%. Нефть марки Brent упала ниже $63 за баррель. Таким образом, умеренный аппетит к риску сегодня присутствует. Но по нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 останется ниже 3000 пунктов.

Из важных макроэкономических новостей в США сегодня стоит обратить внимание на данные по финальную оценку ВВП за второй квартал и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Рост ВВП в 2% должен сохраниться, а данные по рынку труда немного ухудшатся, но не критично. Так что макростатистика вряд ли окажет серьезное влияние на динамику торгов.

Из корпоративных результатов стоит обратить внимание на публикацию отчета Micron после закрытия торгов. У компании ожидается продолжение падения выручки и прибыли, но могут появиться признаки достижения циклического дна на рынке чипов памяти. Так что если инвесторы поверят в скорое восстановление спроса на чипы памяти, акции компании получат импульс к росту.

Техническая картина остается смешанной. Показатель момента RSI немного улучшился вчера, тогда как MACD расстроил. К тому же гэп от 5 сентября сохраняется и создает риск коррекции к уровню 2935. Не исключено закрытие разрыва в ближайшие дни. Для сохранения шансов на возобновление ралли рынку необходимо удержаться выше уровня в 2950, где располагается 50-дневная средняя.