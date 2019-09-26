ИАЦ «Альпари»: Рубль стабилен около отметки 64 руб.

В среду, 25 сентября, торги по рублю закрылись смешанно. Он подешевел к доллару США и укрепился к британскому фунту и единой валюте. Пара доллар/рубль повысилась на 0,25%, до 64,14 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,37%, до 70,22 руб., фунт/рубль – на 0,79%. до 79,30 руб.

На торгах в Европе пара доллар/рубль повышалась до 64,48 на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления доллара США. Цена на Brent падала до $61,21 за баррель. Основной причиной её падения стала новость о том, что нефтяная компания Saudi Aramco нарастила объем добычи нефти свыше 11 млн баррелей в день. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Доллар укрепился на ожиданиях, что США с Китаем заключит торговое соглашение. Президент США Трамп заявил, что договор может быть заключен раньше, чем ожидалось. Также он заявил, что заключено торговое соглашение с Японией.

В ходе американских торгов покупатели в нефти отыграли все потери, подняв курс до 64,16 (+2,3%). Вместе с ними рубль частично отыграл потери у доллара и укрепился к фунту и евро.

В четверг, 26 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе на 0,3%. Цена скорректировалась после вечернего роста в среду. Активность на рынке ожидается с открытия европейской сессии. Цена практически полностью перекрыла 13% процентный рост после атаки беспилотников нефтяных объектов Саудовской Аравии. Созданы технические условия для восстановления цены до $65,20 в рамках восходящей коррекции. В случае продолжения укрепления доллара, рост нефтяных котировок будет сдержанным.

Сегодня утром на торгах Московской биржи. курс рубля умеренно снижается к доллару и евро. Курс доллара на 10:45 мск достиг 64,3 рубля, курс евро —о 70,35 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,43% — до 62,25 доллара за баррель.

На открытии рубль испытывает давление от нефтяного рынка. А так как налоговый период близок к завершению, то оно усилится к концу недели. На сегодня ценовой диапазон для движения цены находится между уровней 63,68-64,60 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»