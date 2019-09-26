«Открытие»: Российский рынок может начать торговую сессию нейтрально

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

По итогам торгов 25 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,21% до 2760,29 п., а РТС снизился на 0,35% до 1354,01 п. Торги прошедшего дня были подвержены внешнему влиянию. Обострение политической борьбы в Вашингтоне, жёсткая риторика представителей США и КНР в адрес друг друга в рамках Генассамблеи ООН, а также слабая статистика по Европе и США за прошедшие дни толкали отечественные индексы вниз. Впрочем, слабый рубль всё же помог индексу МосБиржи закрыть день в плюсе, даже на фоне дешевеющей нефти. К вечеру улучшилась ситуация на американском рынке, а с ней и в отечественных индексах. Тем не менее нефтяные бумаги преимущественно завершили день с потерями: «Сургутнефтегаз» (-1,16%), «Роснефть» (-0,24%), «ЛУКОЙЛ» (+0,11%). Бумаги «ВТБ» подорожали на 0,53% на фоне новостей о создании виртуального мобильного оператора под эгидой банка. К вечеру выправилась ситуация в цветных металлах, что позволило акциям ГМК «Норникель» закрыть день ростом на 1,09%. Однако наиболее сильный рост всё же был в «НОВАТЭК» на 1,12%. Среди самых слабых бумаг преобладали представители электроэнергетики, которые часто рассматриваются в качестве защитных инструментов. Возможно, что это говорит о росте аппетита к риску и накоплению сил «быками».

Рубль слабел в течение дня. В моменте доллар укреплялся до 64,48 рублей на фоне падающей нефти. Кроме того, аукционы ОФЗ показали, что инвесторы пока не готовы к более низким доходностям, хотя прогнозы по инфляции продолжают улучшаться. В частности, министр экономического развития М. Орешкин озвучил ожидания, что к концу года инфляция замедлится до 3,6%. Аукционы проводились в объёме остатка, то есть без ограничений. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось разместить бумаги на 17,364 млрд рублей по номиналу при спросе 84,849 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 6,9%. На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Объём размещения составил 15,054 млрд рублей по номиналу при спросе 165,875 млрд рублей по номиналу. Конечно, спрос оказался достаточно внушительный, но подавляющее большинство заявок находилось за пределами доходностей, которые Минфин посчитал справедливыми. В среду прошёл пик налоговых платежей, что лишает рубль существенной поддержки. Однако это не означает, что он должен немедленно начать слабеть, так как основным фактором давления на него в последние дни были внешние негативные новости. Благодаря разности ставок и перспективе дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ у рубля сохраняется потенциал укрепления. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,25% до 64,145, а евро слабел на 0,37% до 70,225.

Пока Конгресс пытается испортить жизнь инвесторам, президент США Д. Трамп старается внушить оптимизм. По его словам, «торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше, чем вы думаете». Он также выразил уверенность в том, что Китай «очень» хочет этой сделки. В прессе отмечают, что импорт американской свинины Китаем увеличился почти на 80%, что вряд ли должно удивлять на фоне роста цен на свинину почти на 47% в августе. Столь серьёзная ситуация сложилась из-за потери почти 39% поголовья в КНР из-за африканской чумы свиней. Другим поводом для оптимизма стал рост продаж нового жилья в США на 7,1% за август (18% в годовом выражении). Вполне вероятно, что снижение ставки ФРС способствовало повышению активности на ипотечном рынке. Представители ФРС особой поддержки рынку не оказали. Президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс позитивно отозвался о снижении ставки, но сообщил, что на текущий момент ФРС достигла сбалансированной позиции. Президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард полагает, что смягчение должно продолжиться и он ожидает, что будет ещё одно снижение до конца года. Впрочем, на последнем заседании он был самым агрессивным «голубем», проголосовав за снижение ставки на 50 базисных пунктов. И немного о корпоративных новостях. Philip Morris (+5,2%) и Altria Group (-0,42%) объявили о том, что прекращают переговоры о слиянии. Nike Inc. (+4,16%) предоставила сильный финансовый отчёт, а торговая сеть электроники Best Buy (-0,41%) объявила о планах оптимизации бизнеса, включая сокращение расходов на $1 млрд к 2025 году. По итогам дня DJIA вырос на 0,61% до 26970,71 п., а S&P 500 поднялся на 0,62% до 2984,87 п.

Кроме слов о Китае, Д. трамп также говорил о достижении предварительных договорённостей по торговым вопросам с Японией. Глава Ассоциации производителей автомобилей в Японии подчеркнул, что предварительные договорённости акцентированы на том, чтобы взаимный экспорт автомобилей не ограничивался пошлинами. Всего этого не хватило, чтобы предотвратить снижение большинства азиатских индексов. Ещё одним примером негативного влияния торговой войны стал провал промышленного производства в Сингапуре на 8% в августе. К 8:40 мск Nikkei 225 –22059,99 п. (+0,18%), Hang Seng – 25974,21 п. (+0,11%), Shanghai Composite – 2942,83 п. (-0,43%).

Нефть оставалась под давлением. Накануне агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что восстановление добычи в Саудовской Аравии происходит более быстрыми темпами. Фактически она уже восстановилась до 11,3 млн бар. в сутки. Отчёт Минэнерго США показал, что на неделе, завершившейся 20 сентября, коммерческие запасы нефти в США на 2,4 млн бар. до 419,5 млн бар. Запасы бензина увеличились на 0,5 млн бар., а дистиллятов упали на 3,0 млн бар. Импорт сырой нефти упал на 672 тыс. бар. в день до 6,4 млн бар. суточных поставок. Добыча в США увеличилась за прошедшую неделю на 100 тыс. бар. до 12,5 млн бар. США объявили о санкциях против отдельных граждан Китая и полдюжины китайских компаний за участие в импорте иранской нефти. Президент Ирана Хассан Рухани отказался встречаться с президентом США Д. Трампом, хотя его упорно пытались посадить рядом с главой США, а также выступил против какого-либо переговорного процесса под давлением. К 9:00 мск Brent – $61,36 (-0,11%), WTI – $56,45 (-0,07%), золото – $1514,8 (+0,17%), медь – $5746,37 (-0,21%), никель – $17225 (-0,58%).

Индекс доллара снижался на 0,12% до 98,92 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,705% с 1,725% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,096 (+0,1%), GBP/USD – $1,237 (+0,12%), USD/JPY – 107,67 (-0,05%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

- в 11:00 мск – ежемесячный отчёт ЕЦБ;

- в 15:30 мск – данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США за прошлую неделю;

- в 15:30 мск – окончательная оценка ВВП США за II квартал (ожидается 2,0%);

- в 16:30 мск выступит с речью президент ФРБ Далласа Р. Каплан;

- в 16:45 мск выступит управляющий Банка Англии М. Карни;

- в 17:00 мск выступит президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард;

- в 17:00 мск – незавершённые продажи жилья в США;

- в 18:45 мск выступает президент ФРБ Сан-Франциско М. Дэли;

- в 21:00 мск выступает президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки игнорируют заявления Д. Трампа по поводу возможности заключения торговой сделки с Китаем в ближайшее время. Нефть остаётся под давлением и стремится к значениям до атаки на Саудовскую Аравию. Соответственно, отечественный рынок вновь может начать день в минусе. С другой стороны, рубль имеет шансы на стабилизацию, хотя и лишился поддержки налогового периода. Направленность политики ведущих центральных банков на снижение ставок оставляет за российской валютой статус одной из самых высокодоходных.