ИАЦ «Альпари»: Американский фондовый рынок против импичмента Трампу

В среду, 25 сентября, российские фондовые индексы отправились в противоположных направлениях. К закрытию торгов валютный индекс РТС понизился на 0,35%, а рублёвый индекс МосБиржи, наоборот, вырос на 0,21%. Вероятно, на столь противоречивую динамику рынка повлияло заявление Владимира Путина о том, что Центральный банк «подкрутил макроэкономические показатели», что сбило с толку участников рынка.

Лидером роста в среду стали акции «НОВАТЭКа» (+1,12%), по-видимому, в ожидании даты закрытия реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов, запланированной на 7 октября. Выросли также акции «Трубной металлургической компании» (+1,1%), «Норильского никеля» (+1,09%) и «Яндекса» (+0,91%). Не повезло в среду акциям «ОГК-2», рухнувшим на 3,54%, а также акциям «МКБ» (-1,94%) и обыкновенным акциям «Мечела» (-1,77%). Ожидаем на сегодня индекс РТС в диапазоне 1350-1390 пунктов, а индекс МосБиржи — в коридоре 2750-2800 пунктов.

Американские фондовые индексы облегчённо вздохнули и поднялись вверх на новости о том, что Министерство юстиции США, ознакомившись с опубликованной стенограммой разговора президента Трампа и президента Украины Зеленского, не увидело оснований для начала процедуры импичмента Трампу. По итогам среды индекс Dow 30 вырос на 0,61%, индекс S&P 500 вырос почти на столько же, на 0,62%, а Nasdaq даже прибавил 1,05%. А вот азиатские рынки сегодня с утра показывают противоречивую динамику, большинство индексов снижается.

Цена нефти сорта Brent в среду упала на 0,24%, до $61,41 за баррель, а техасская WTI подешевела меньше, на 0,7%, до $56,42 за баррель. Снижению цены способствовали вышедшие в среду данные о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США, а также продолжающиеся заявления Саудовской Аравии о том, что до конца недели её добыча и экспорт нефти будут восстановлены в полном объёме. Сегодня с утра цена Brent дешевеет на 0,15%, WTI пока снижается на 0,07%. Ожидаем по цене Brent сегодня $61-62 за баррель.

По курсу рубля к доллару сегодня ожидаем 64-65 руб., а по курсу рубля к евро — 70-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»