ИАЦ «Альпари»: На площадку вернулись робкие покупатели

Рынок акций РФ в четверг к вечеру вышел в плюс. Это хорошая новость, потому что ранее сдержанный внешний фон давил на настроения инвесторов и вынуждал индексы снижаться без ярко выраженного негатива просто под силой собственного веса. Индекс МосБиржи вернулся к 2771 пункту, может консолидироваться в конце недели в пределах 2755-2785 пунктов. Индекс РТС балансирует около 1357 пунктов, но здесь он чувствует себя абсолютно комфортно.

Акции «Россетей» восстанавливаются после вчерашнего провала, но техническая картина явно рисует «боковик», для выхода за пределы которого бумага должна закрепиться над отметкой 1,2745 руб., если инвесторы будут настроены положительно.

Сегодня неплохо смотрятся бумаги «Магнита», прервавшие двухдневное падение для отскока. Акциям нужно подняться над рубежом 3630 руб., и тогда восстанавливаться ценам будет явно проще.

Валютный сектор сегодня следует за внешними сигналами. После просадки барреля Brent и потери им всего недельного преимущества рубль не мог оставаться в стороне и отступил. Доллар США к вечеру зацепился за область 64,30 руб. и может подняться к 64,45/64,50 руб., если рыночные настроения останутся стабильными. Пара евро/рубль сегодня отскочила к 70,45, что очень неплохо для фундаментально слабого евро.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»