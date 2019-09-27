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Курсы валют ЦБ РФ на 27 сентября: 64,4156 руб/доллар США и 70,3161 руб/евро

27 сентября 2019
ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,4156 руб.
  • 1 евро - 70,3161 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,4726 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1268 р. (0,20%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0673 р. (0,10%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3313 р. (0,37%).

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