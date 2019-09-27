Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 сентября: 3 114,9700 руб/1 г золота и 37,1400/1 г серебра ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 114,9700 руб.

1 грамм серебра - 37,1400 руб.

1 грамм платины - 1 918,1100 руб.

1 грамм палладия - 3 406,3000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,1999 р. (1,40%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1800 р. (3,08%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,6300 р. (2,57%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,1500 р. (1,28%) .

dims

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/ СИА /

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