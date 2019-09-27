Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 сентября: 3 114,9700 руб/1 г золота и 37,1400/1 г серебра
27 сентября 2019
ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 114,9700 руб.
- 1 грамм серебра - 37,1400 руб.
- 1 грамм платины - 1 918,1100 руб.
- 1 грамм палладия - 3 406,3000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,1999 р. (1,40%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,1800 р. (3,08%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
50,6300 р. (2,57%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,1500 р. (1,28%).
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