Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: X5 меняет концепцию

27 сентября 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Падение приостановилось. Это было обусловлено спокойной динамикой на внешних рынках. Лидерами стали акции Россетей (+3,01%), нельзя исключать, что котировки поддержал выкуп. Лидерами снижения из-за стали акции Татнефти (-5,26%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.

X5 Retail (+2,61%) запустит новый формат. Компания не отказывается полностью от бренда «Карусель». Однако, часть из более чем 90 магазинов будет переформатирована под «Перекресток», а около трети объема может быть закрыта. Для Х5 гипермаркеты не являются ключевым сегментом, но обращает на себя внимание тренд снижения покупательской активности этого формата у многих сетей. В этой связи реакция инвесторов положительная. 

НОВАТЭК (+1,26%) не исключает продажи части СПГ по долгосрочным контрактам. Речь может идти об объемах 1-2,5 млн тонн в год. Мы полагаем, что компания не будет испытывать проблемы со сбытом, поскольку ожидается рост спроса на СПГ на горизонте до 2030 года на 25-30%. Долгосрочные контракты помогут привязать потребителя. В мире около 10% СПГ продается по долгосрочным договорам, и Новатэк может стать одним из игроков на этом рынке. 

Ожидаем боковую динамику. Внешний фон спокойный и не дает четких ориентиров. Ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2780 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.

 


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