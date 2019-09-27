Комментарии

ПСБ: Сантимент для валют EM незначительно ухудшился

27 сентября 2019

Последние две торговые сессии пара доллар/рубль пребывает в диапазоне 64-64,50 руб/долл. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) в последние дни демонстрирует локальное снижение, опустившись ниже отметки в 1610 пунктов, китайский юань локально слабеет – пара доллар/юань подбирается к отметке в 7,14 юан/долл. В целом сантимент для валют EM за неделю незначительно ухудшился, но не настолько сильно, чтобы мы увидели масштабное отражение этой тенденции в рубле.

Что касается фундаментальных оценок, то вновь повторим, что, согласно нашей модели, при консолидации цен на нефть в середине диапазона 60-65 долл/барр. и текущем уровне макропоказателей справедливый курс рубля находится вблизи отметки в 65 руб/долл. Сильных внутренних драйверов в динамике рубля мы не видим, соответственно, внешние условия, вероятно, продолжат играть определяющую роль.

В паре доллар/рубль в краткосрочной перспективе ориентируемся на диапазон 64-64,50 руб/долл., ожидая постепенного смещения к верхней границе диапазона.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"


/ СИА /
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