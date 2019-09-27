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ИАЦ «Альпари»: Рубль рискует остаться без поддержки

27 сентября 2019

Рубль провел накануне не самый подвижный день. Доллар США по итогам торгов четверга, 26 сентября, вырос на 0,1% до уровня 64,21 руб., евро отступил на 0,14% до отметки 70,13 руб.

Внешняя конъюнктура к сегодняшнему торговому дню не впечатляет. Нефть в минусе, баррель Brent стремится к $61 и вполне может достичь цели без дополнительных усилий. Доллар выглядит очень даже стабильным на мировой арене и пользуется спросом. В России завершается налоговый период, который оставит «россиянина» без опоры, и вот тут инвесторам придется или следовать за внешним фоном, или приложить усилия для того, чтобы валюту не сбило с ног.

Ожидания по доллару США на сегодня находятся в рамках коридора 64,00-64,55 руб., по евровалюте — 69,85-70,35 руб.

В целом в пятницу все должно быть более-менее нейтрально, так как рынки устали за неделю, и без ярких поводов для движений участники торгов предпочтут не тратить силы зря.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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