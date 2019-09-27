ИАЦ «Альпари»: Российский рынок открывается без особого оптимизма

В четверг нефть пыталась предпринять очередную попытку снижения, но к концу дня восстановила все потери. Торги начались вблизи отметки $61,5 за баррель марки Brent. После полудня цена начала сползать вниз и достигла $60,4, однако отскочила от этого уровня, подросла до $61,8, а завершила день там же, где и начала. Утром пятницы цена умеренно снижалась к $61,1 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $60,4-61,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $60,3-68,7. Сегодня нефтесервисная компания Baker Hughes выпустит отчет по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на 14 единиц, до 719 штук.

Основные фондовые индексы западных стран закрылись в четверг по-разному, европейские преимущественно выросли, а американские снизились. На таком противоречивом фоне удалось подрасти и российскому рынку. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,45%, долларовый индекс РТС на фоне снижения рубля вырос чуть меньше, на 0,41%. Среди лидеров роста – X5 (+2,61%) и «ПИК» (+2,58%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,30%. Утром пятницы рынки стран АТР не смогли определиться с общим направлением. Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 985 п., на 0,14% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Разнобой на азиатских площадках и умеренное утреннее снижение нефти не вселяют особого оптимизма перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2745-2800 пунктов, по индексу РТС — 1345-1375 пунктов.

Иностранные валюты изменились накануне к рублю незначительно и разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 64,2100 руб. (+6,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,1300 руб. (-9,5 коп.). Такая динамика связана со снижением валютной пары EUR/USD до 1,0920 – минимума с мая 2017 года. В пятницу утром евро продолжал снижаться на мировом рынке, а значит, на открытии торгов может повториться вчерашняя динамика – доллар умеренно вверх, а евро вниз. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,6-64,9 руб., для европейской валюты — 69,4-70,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»