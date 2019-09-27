ИАЦ «Альпари»: Нефть падает, но рубль держит оборону

В четверг, 26 сентября, торги по рублю закрылись ослаблением к доллару США, укреплением к евро и британскому фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, до 64,21 руб. Пара евро/рубль упала на 0,14%, до 70,13 руб., фунт/рубль – на 0,20%, до 79,15 руб.

Рубль находится под давлением к доллару три дня. Он утратил поддержку от сентябрьского налогового периода, а также на него давил нефтяной рынок. Нефть Brent днем снижалась до $61.63 за баррель на новостях об активном восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии. Глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что Саудовская Аравия почти полностью восстановила объем нефтяных поставок после атаки на нефтеперерабатывающий комплекс.

Отскоки от $61,30 во второй половине дня проходили на позитивных новостях по предстоящим переговорам между США и Китаем. Они же сдерживали рубль от ослабления. Министр торговли Китая выразил надежду, что в диалоге с США будет найдена позиция, которая будет устраивать обе стороны. Дональд Трамп днем ранее заявлял, что соглашение может быть заключено раньше времени. Также была подтверждена подготовка к октябрьским переговорам.

В пятницу, 27 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,73%, до $62,12. Цена корректируется после вечернего роста. Следим за уровнем $61,20. Падение цены нижеуказанного уровня вызовет её падение до $60,15. Чтобы покупатели стали активнее покупать фьючерсы на нефть, цене необходимо подняться выше $63,10. Для этого нужны драйверы, которых может не оказаться перед выходными днями.

Торги на Мосбирже открылись умеренным снижением рубля к доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» к 11.00 растет на 23 копейки – до 64,43 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 70,33 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке $62,41 доллара за баррель. В пятницу с высокой вероятностью стоит ожидать ослабления рубля к иностранным валютам, так как неизвестно какие сюрпризы нас поживают в выходные дни (Ближний Восток, твиты Трампа, новости из США по Китаю и т.д.). На дневном периоде рубль сильный и на спокойном рынке способен повторно опуститься в район 63,65 руб. (возможно, уже на следующей неделе).

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»