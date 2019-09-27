ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы ждут позитива от потребителей

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американские фондовые индексы провели всю сессию 26 сентября в красной зоне и завершили день снижением на 0,2-0,6%. Макростатистика продолжает свидетельствовать о благополучном состоянии экономики США, но новости старте процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа удержали покупателей от активных действий. Энергетический сектор оказался лидером снижения, хотя цены на нефть практически не изменились по итогам дня. Контрциклические сектора закрылись в плюсе.



Мировые фондовые площадки сегодня торгуются неуверенно на фоне усилившихся политических рисков в США и сохраняющейся неопределенности в отношении торговой войны с КНР. Аппетит к риску накануне ослаб из-за обострения внутриполитической ситуации в Штатах, а также после появления сообщений о том, что США все же готовы установить запрет на передачу технологий Huawei. Настроения инвесторов определяют ожидания, связанные с импичментом и торговыми войнами.



Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно в минусе. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei теряют больше 0,3%, однако шанхайский CSI 300 растет на 0,3%. Европейские площадки тоже прибавляют около 0,3%.



Спрос на безопасные активы сегодня слаб. Облигации не демонстрируют выраженной динамики. Доходность 10-летних казначейских обязательств США держится у 1,70%. Золото опускается ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent торгуется ниже $63 за баррель. Таким образом, присутствует умеренный аппетит к риску. Тем не менее, по нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 не сумеет преодолеть уровень 3000 пунктов.



Внимание инвесторов сегодня привлечет блок важных макроэкономических новостей из США. Будут опубликованы данные по личному потреблению и заказам на товары длительного пользования за август. В условиях торговых войн потребление остается практически единственным драйвером роста экономики, поэтому инвестсообщество будет пристально следить за данными о динамике этого показателя. Ожидается рост доходов на 0,4% и расходов на 0,3% при ускорении базовой инфляции до 1,8%. Положительная динамика потребления будет свидетельствовать о сохраняющихся благоприятных перспективах для экономического роста в США. Объем заказов на товары длительного пользования также обещает повыситься. Позитивная макростатистика должна способствовать оптимистичному настрою участников торгов.



Техническая картина остается смешанной. Индекс S&P500 продолжает торговаться между 2977 и 3025 пунктами, но способен спуститься к 2950. Для сохранения шансов на возобновление ралли индексу широкого рынка необходимо удержаться выше последней отметки, где располагается 50-дневная средняя.