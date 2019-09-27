ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - ситуация близка к шторму

В четверг, 27 сентября, торги по евро завершились снижением. На американской сессии пара просела до 1,0909. Временной поддержкой выступил 90-й градус. Доллар продолжает пользоваться спросом на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с выходом Великобритании из Европейского Союза, а также слабой статистики в ЕС.

В течение дня пара евро/доллар торговалась разнонаправленно. Продавцы использовали рост до 1,0967 для открытия новых коротких позиций. Евро остается слабым и может сохранить такую динамику до конца года. 1,0880-1,0910. Единая валюта испытает давление с конца июня. С каждой неделей оно только усиливается. Зона 1,0880-1,0900 является ключевой поддержкой. Если продавцы её снесут, то им откроется дорога до 1,0590. Без шуток. На недельном таймфрейме созданы все условия для обвала евро.

США и Китай готовятся к переговорам. Министр торговли Китая выразил надежду, что в диалоге с США будет найдена позиция, которая будет устраивать обе стороны. Сегодня просматривается формирование двойного основания, чтобы цена скорректировалась в район 1,1010. Уровень 1,0883 выступает поддержкой. Для разворота нужны убедительные причины. У евро их нет.

В 12:00 еврозона представила индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за сентябрь.

В 15:30 в США выйдут данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования за август, а также объема личных доходов и расходов населения за август, в 17:00 – индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь.

В 20:00 Baker Hughes опубликует данные по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»