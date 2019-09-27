ИАЦ «Альпари»: Экономический календарь - инфляция, рынок труда и процентные ставки

На будущей неделе ожидается много важных новостей, которые обеспечат нам как старая добрая Европа, так и Новый Свет. Особое внимание рекомендуем уделить событиям, которые произойдут во вторник и пятницу. Среди них будут актуальными темы инфляции, рынка труда и особенно одно решение по процентной ставке.

Во вторник, 1 октября, с утра Резервный Банк Австралии обнародует своё решение по процентной ставке. Напомним, что в настоящее время процентная ставка в Австралии достигла 1% после серии снижений летом. Судя по недавнему выступлению главы РБА Филипа Лоу, в РБА рассматривают возможность дальнейшего смягчения монетарной политики с учётом тенденции к снижению процентных ставок в развитых странах и внешних рисков для национальных экономик. Мы не исключаем, что процентная ставка в Австралии в ближайший вторник может быть снижена до 0,75%.

А теперь переместимся в Старый Свет. 1 октября в 12:00 мск выйдут предварительные данные об инфляции в еврозоне за сентябрь. Рыночный консенсус ожидает, что в сентябре годовая инфляция в еврозоне росла такими же темпами, как и в августе, то есть в 1%, что намного ниже целевого уровня, запланированного ЕЦБ, но такой результат, если совпадёт с прогнозом, окажется вполне ожидаемым и для аналитиков, и для самого ЕЦБ. Уходящий глава ЕЦБ Марио Драги недавно в интервью рассказал, что уровень инфляции в еврозоне пока далёк от планового, но, с другой стороны, и дефляции, которая могла бы стать серьёзной проблемой для экономики еврозоны, пока тоже ожидать не стоит. Тем не менее, он осторожно намекнул, что у Европейского центробанка есть ресурс для понижения процентной ставки в случае необходимости. Мы ожидаем, что данные окажут существенное влияние на курс евро к доллару только если они не совпадут с прогнозом (в любую сторону).

В пятницу, 4 октября, особое внимание следует уделить статистике по рынку труда в США за сентябрь, особенно такому показателю как количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Напомним, что в августе этот показатель составил 130 тыс., если сентябрьские данные будут не хуже, то это будет только говорить о силе американской экономики. Уровень безработицы в США в сентябре ожидается, как и в августе, только в 3,7% трудоспособного населения. Между тем, даже внутри ФРС нет единого мнения относительно того, угрожает ли американской экономике новая рецессия.

Так, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, голосовавший 19 сентября против снижения процентной ставки всего на 0,25%, и выступающий за более значительное смягчение монетарной политики, полагает, что экономический рост в США в ближайшее время должен замедлиться, и, кроме того, есть признаки ухудшения в торговой политике. Он также обратил внимание на инверсию кривой доходности (превышение доходности краткосрочных облигаций над долгосрочными) как на индикатор будущей рецессии. Если данные по рынку труда окажутся слабее ожидаемых, это может вновь активизировать дискуссии внутри ФРС относительно перспектив экономики США и создать дополнительную волатильность доллара.

Среди других заслуживающих внимания событий недели отметим:

· Предварительная оценка инфляции в Германии за сентябрь (понедельник, 30 сентября, в 15:00 мск).

· Публикация опережающего индикатора – индекса ISM в США за сентябрь (четверг, 3 октября, в 17:00 мск).

На будущей неделе курс доллара к рублю может показать размах в 63-64,5 руб., а курс евро к рублю – колебания в 69,5-71 руб. за евро; курс евро к доллару ожидаем в рамках 1,099-1,103 доллара за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»