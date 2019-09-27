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ИАЦ «Альпари»: Доллар давит на рубль

27 сентября 2019

Днем в пятницу нефть продолжает слабеть и уже вплотную подошла к $61 за баррель Brent. Дальше «медведи» здесь двинутся в сторону $60,50-60,75, особенно если показатели численности буровых установок от Baker Hughes сегодня снова поддержат тех, кто активно продает.

Внешний фон сегодня умеренный. Выраженного негатива для того, чтобы бежать и избавляться от активов, нет. Никто из мировых политиков сегодня не отличился громкими высказываниями, и в целом все тихо. Исключение представляет собой доллар США, который накануне мощно укрепился на мировой арене и сегодня продолжает удерживать эти позиции.

Сила американской валюты, судя по всему, и давит в финале недели на рубль. Доллар США торгуется по 64,34 руб., краткосрочно оставаясь в диапазоне 64,00-64,65. Налоговый период сегодня «россиянина» уже не поддерживает, внутренних факторов опоры нет, а вчерашний искрометный оптимизм правительства по поводу более активного, чем ожидалось ранее, снижения инфляционного давления поклонников рубля никак не впечатлил.

До конца дня доллар остается в пределах обозначенного коридора, евро проторгуется в рамках 70,10-70,45 руб., что само по себе очень неплохо.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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