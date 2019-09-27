ИАЦ «Альпари»: «Евромедведи» пытаются развить новый нисходящий импульс

На торгах в Европе основные валюты торгуются в плюсе, кроме японской йены. Евро подорожал к доллару США на 0,17%, до 1,0949 и занимает вторую строчку. Несмотря на сохраняющийся «медвежий» настрой цена восстановилась до балансовой линии.

На момент написания обзора евро стоит 1,0929. От балансовой линии покупатели отступили на 20 пунктов. Им нужно закрыть день выше 1,0945. Если они сейчас не станут сопротивляться, цена быстро вернется к 1,0905. Пробой 1,0970 нацелит пару на тестирование 1,1020.

Опубликованная статистика:

Индикатор делового климата в еврозоне за сентябрь составил -0,22 (прогноз был 0,11, предыдущее значение составляло 0,12).

Индекс деловых настроений в еврозоне за сентябрь составил 101,7 (прогноз был 103,0, предыдущее значение составляло 103,1).

Объём заказов на товары длительного пользования в США за август составил 0,2% (прогноз был -1,1%, предыдущее значение составляло 2,0%).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»