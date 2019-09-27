ИАЦ «Альпари»: Фондовый рынок на будущей неделе - дивиденды «голубых фишек» и операционные результаты биржи

Несмотря на то, что российский фондовый рынок нередко штормит, он по-прежнему растёт, хотя темпы роста постепенно замедляются. За последний месяц индекс РТС вырос на 6,8% до 1354,01 пункта, а индекс МосБиржи тоже вырос, но поменьше — на 3,8%, до 2760,29 пункта. И этот рост подогревается выплатами дивидендов и иными важными корпоративными событиями. О каких событиях пойдёт речь на будущей неделе?

«Роснефть» не жалеет прибыли для акционеров

В понедельник, 30 сентября, целый ряд корпоративных эмитентов проведут внеочередные общие собрания акционеров по вопросам выплаты промежуточных дивидендов. В первую очередь рекомендуем обратить внимание на ВОСА одной из крупнейших российских корпораций – нефтяной компании «Роснефть». Акционерам предлагается одобрить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2019 года в размере 15,34 руб. на акцию, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. На выплату дивидендов за первое полугодие текущего года будет направлено почти 100% полугодовой чистой прибыли «Роснефти» по РСБУ, в то время как по итогам первого полугодия 2018 года компания направила на дивиденды только 40% чистой прибыли по российским стандартам бухучёта. По нашей оценке, дивидендная доходность по акциям «Роснефти» составляет 3,6%. Это не самая высокая дивидендная доходность на российском фондовом рынке, но зато, приобретая акции «Роснефти», вы инвестируете в высоконадёжный актив, по которому, к тому же, выплачиваются неплохие дивиденды. Напомним, что дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов по акциям «Роснефти» назначена на 11 октября. Наша расчётная цена по акциям «Роснефти» составляет 480 руб., рекомендуем «покупать» бумаги.

«МТС» утроила дивиденды

30 сентября, своё внеочередное общее собрание акционеров проведёт и один из крупнейших российских операторов сотовой связи «МТС». В повестке дня также вопрос о промежуточных дивидендах за первое полугодие 2019 года. Компания планирует направить на дивиденды 56,5% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2019 года, что будет соответствовать 8,68 руб. на акцию. Отметим, что это в 3,3 раза превышает дивиденд на акцию по итогам аналогичного периода 2018 года, когда на полугодовые дивиденды было направлено только 17,3% чистой прибыли. Дата «отсечки», то есть закрытия реестра акционеров для получения дивидендов, назначена на 14 октября. Дивидендная доходность по акциям «МТС» не самая высокая, она, по нашей оценке, составляет только 3,3%, но это компенсируется надёжностью вложений в акции. Наша расчётная цена акций «МТС» составляет 280 руб. за акцию, рекомендация по бумагам —- «держать».

«Московская Биржа» представит операционные результаты

В среду, 2 октября, «Московская Биржа» опубликует операционные результаты, то есть данные по объёмам торгов на своих торговых площадках за сентябрь. Напомним, что крупнейшими по объёмам торгов на «Мосбирже» являются секции валютного рынка и денежного рынка: в августе оборот на каждой из них составил 27,8 трлн руб. Данные могут оказать в краткосрочном аспекте умеренное влияние на акции, но позволит более точно прогнозировать финансовый результат биржи за третий квартал. Наша целевая цена акции «МосБиржи» составляет 100 руб., рекомендуем «держать» акции.

На будущей неделе мы ожидаем, что индекс РТС может колебаться в пределах 1340-1400 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 2750-2850 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»