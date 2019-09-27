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ИАЦ «Альпари»: Рынок закрывает неделю осторожными продажами

27 сентября 2019

Российский фондовый рынок в пятницу в минусе. Индекс МосБиржи завершает неделю неподалёку от 2764 пунктов, по-прежнему выглядит невпечатляющим и оставляет за собой возможность скольжения к 2750 пунктам. Индекс РТС успел отступить к 1350 пунктам, новая цель продавцов будет смещена к 1345 пунктам. 

Сегодня неплохо выглядят акции «Аэрофлота», которые реагируют, в том числе, и на спад цен на энергоносители. 

В закономерном минусе бумаги компаний нефтегазового сектора. Баррель Brent в финале недели уверенно пробил вниз $61 и спустился в область поддержки $60,50. Рынок явно не верит в возможность продуктивных переговоров между США и Китаем и продаёт рисковые активы. 

Рубль плавно снижается в парах с иностранными валютами. Учитывая, насколько инвестиционный мир сейчас относится ко всевозможным рискам, рубль держится просто молодцом. Доллар США поднялся к 64,44 руб. и легко может подтянуться к 64,50 руб. Пара евро/рубль сегодня восстановилась к 70,45 руб., и рыночный настрой останется таким же, может подняться к 70,70 руб. 

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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