ИАЦ «Альпари»: Рынок закрывает неделю осторожными продажами

Российский фондовый рынок в пятницу в минусе. Индекс МосБиржи завершает неделю неподалёку от 2764 пунктов, по-прежнему выглядит невпечатляющим и оставляет за собой возможность скольжения к 2750 пунктам. Индекс РТС успел отступить к 1350 пунктам, новая цель продавцов будет смещена к 1345 пунктам.

Сегодня неплохо выглядят акции «Аэрофлота», которые реагируют, в том числе, и на спад цен на энергоносители.

В закономерном минусе бумаги компаний нефтегазового сектора. Баррель Brent в финале недели уверенно пробил вниз $61 и спустился в область поддержки $60,50. Рынок явно не верит в возможность продуктивных переговоров между США и Китаем и продаёт рисковые активы.

Рубль плавно снижается в парах с иностранными валютами. Учитывая, насколько инвестиционный мир сейчас относится ко всевозможным рискам, рубль держится просто молодцом. Доллар США поднялся к 64,44 руб. и легко может подтянуться к 64,50 руб. Пара евро/рубль сегодня восстановилась к 70,45 руб., и рыночный настрой останется таким же, может подняться к 70,70 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»