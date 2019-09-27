Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «ЛСР» объемом 7 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска пятилетних биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-04 объемом 7 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.77%. Высокий интерес к выпуску проявили банки и управляющие компании.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов, выплата купонов — ежеквартально.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruA (EXP)».

«Альфа-Банк — давний финансовый партнер ПАО „Группа ЛСР“. Банк всегда высоко оценивал достижения „Группы ЛСР“ в сфере девелопмента. Лимит кредитования, открытый в Альфа-Банке и линейка предоставляемых продуктов позволяют „Группе ЛСР“ гибко использовать возможности крупнейшего частного банка для реализации своих долгосрочных планов. Данное размещение подтверждает нацеленность партнеров на взаимовыгодное сотрудничество в условиях динамично изменяющейся ситуации как на финансовых рынках, так и в строительной отрасли», — подчеркнула директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк. Техническое размещение бумаг запланировано на 4 октября.

«Группа ЛСР» основана в 1993 году. Основные виды деятельности — девелопмент и производство стройматериалов. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге . Основной совладелец группы — Андрей Молчанов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.