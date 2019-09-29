Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 сентября: 3 098,5400 руб/1 г золота и 36,2800/1 г серебра ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 098,5400 руб.

1 грамм серебра - 36,2800 руб.

1 грамм платины - 1 923,9700 руб.

1 грамм палладия - 3 427,5200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,4300 р. (0,53%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8600 р. (2,32%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,8600 р. (0,31%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,2200 р. (0,62%) .

dims

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/ СИА /

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