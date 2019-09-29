Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 сентября: 3 098,5400 руб/1 г золота и 36,2800/1 г серебра
29 сентября 2019
ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 098,5400 руб.
- 1 грамм серебра - 36,2800 руб.
- 1 грамм платины - 1 923,9700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 427,5200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,4300 р. (0,53%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,8600 р. (2,32%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,8600 р. (0,31%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,2200 р. (0,62%).
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