ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - продолжение роста до зоны 1,0975–1,0983

В пятницу, 27 сентября, евро умеренно подорожал против доллара США на фоне частичной фиксации прибыли перед выходными днями. Британский фунт подешевел против доллара США и евро после того, как политик Банка Англии Майкл Сондерс намекнул на более мягкую денежно-кредитную политику, если сохранится неопределенность в отношении Брекзита.

Мои ожидания по пятнице оправдались. Цена отбилась от 1,0907 и восстановилась сначала до линии баланса, а затем до 1,0657. От максимума 1,0959 цена скорректировалась до балансовой линии. Текущий курс евро на торгах в Европе составляет 1,0944. По прогнозу сегодня рассматриваю продолжение роста пары до зоны 1,0975–1,0983. Для начала нужно пройти 1,0953.

Ценовые качели могут быть в 11:30 и 15:00 мск после публикации британской и немецкой статистики. Чем резче будет пробой 1,0953, тем выше вероятность достижения 1,0980 и 1,1011. Рост рассматриваю в рамках коррекции.

В 10:55 мск Германия опубликовала данные об изменении уровня безработицы и числа безработных за сентябрь.

В 11:30 мск Британия представит данные об изменении сальдо платежного баланса и объема ВВП за второй квартал, а также объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за август.

В 12:00 мск в еврозоне выйдет отчет по уровню безработицы за август.

В 15:00 мск Германия выпустит индекс потребительских цен за сентябрь.

В 15:30 мск Канада опубликует индекс цен производителей за август.

В 16:45 мск США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»