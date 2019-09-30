ИАЦ «Альпари»: Опасения эскалации конфликта США и Китая ударили по рублю

В пятницу мировые финансовые рынки были взбудоражены появившейся в американских СМИ новостью о том, что в администрации Трампа рассматривается возможность введения запрета для китайских компаний на листинг на американских биржах. В американских СМИ высказывались и предположения, что вслед за запрет китайским компаниям на листинг в США может последовать запрет для американских инвесторов на любые инвестиции в Китай. Новость и вызванные ею слухи привели к обвалу на американском и многих азиатских фондовых рынках, а также задели валюты развивающихся стран. Рубль тоже не устоял. Не устояла, по всей видимости, и нефть, так как нефтяной рынок, вероятно, прочитал в этой новости вероятность новой эскалации торговой войны США с Китаем.
В пятницу цена нефти марки Brent на ICE упала на 0,78%, до $61,09 за баррель. Вероятно, к опасениям эскалации американо-китайского торгового конфликта добавились и опасения избытка предложения на спотовом рынке, так как в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжает импортировать иранскую нефть. Сегодня цена на нефть продолжает снижаться, Brent дешевеет ещё на 0,36%.
Сегодня при открытии валютных торгов ослабление рубля может продолжиться. Мы пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 64-65 руб., и по курсу евро - в 70-71,5 руб.
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»