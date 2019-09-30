ИАЦ «Альпари»: Торги на российском рынке могут начаться снижением

В пятницу нефть себя вела достаточно волатильно. Торги стартовали с отметки $61,3 за баррель марки Brent. После полудня появились слухи о возможных переговорах США и Ирана по ядерной программе и готовности США приостановить санкции против этой страны. Цена резко отправилась вниз, пробила поддержку на $60,3 и достигла $59,7 – значения, которое предшествовало атаке дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Однако эти слухи были быстро опровергнуты, цена столь же быстро взлетела до $61,7, хотя к концу торгов опустилась к $61,1, завершив, таким образом, день небольшим понижением. В конце дня нефтяные цены поддержала статистика нефтесервисной компании Baker Hughes, которая сообщила о снижении активных нефтяных платформ в США за неделю на шесть единиц, до 713 штук. Утром понедельника нефть торговалась с небольшим понижением, вблизи $60,8 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,2-61,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после «прокола» поддержки на $60,3 расширился до $58,4-68,7.

Основные западные фондовые индексы закрылись в пятницу разнонаправленно. Европейские преимущественно выросли, а американские, напротив, умеренно снизились из-за политической неопределенности, связанной с запуском процедуры импичмента президента США. На фоне снижения нефтяных котировок, снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,53%, долларовый индекс РТС на фоне снижения рубля снизился сильнее, на 0,87%. Среди лидеров снижения – «Полиметалл» (-2,95%) и «Полюс Золото» (-2,75%). Американский индекс Dow 30 просел при этом на 0,26%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,9%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который прибавлял 0,65%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 972 п., на 0,28% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и большинства азиатских рынков задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2730-2785 пунктов, по индексу РТС — 1335-1360 пунктов.

Вслед за рынком акций и нефтяными котировками в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на Мосбирже доллар подорожал до 64,6975 руб. (+48,75 коп.), а европейская валюта выросла до 70,7475 руб. (+67,75 коп.). Утренняя коррекция нефти может способствовать продолжению ослабления рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,1-65,3 руб., для европейской валюты — 70,0-71,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»